«Республика может гордиться»: военнослужащие из Башкирии находятся в активной обороне в зоне СВО

Потомки Салавата отступать не умеют. С таким девизом на передовой работают бойцы батальона имени Александра Доставалова. Военнослужащие из Башкортостана удерживают позиции на одной из самых горячих точек СВО. Чтобы поддержать солдат, к ним выезжают духовные наставники Хамза-хазрат и отец Виктор. Мы продолжаем серию репортажей с огневых рубежей. О быте и боевых буднях добровольцев и о том, как вера помогает в непростые минуты, – в нашем сюжете.

Бойцы батальона имени Героя России Александра Доставалова уже по звуку могут определить тип снарядов, которыми ВСУ обстреливают их позиции. Во время нашего визита был прилет ствольной артиллерии. Пронесло, не попали. Но было рядом.

В сопровождении духовных наставников наших батальонов Хамзы-хазрата и отца Виктория мы продолжаем посещать наших военнослужащих, которые находятся на передовой. Артдуэль продолжается, сначала бьют наши артиллеристы, союзные силы. Следом прилетает ответка. Мы это испытали на себе – пару минут назад был прилет. Вот такие осколки разлетелись.

Во время таких встреч понимаешь, что башкирский батальон – это одна большая семья, где брат стоит за брата. Но времени на долгие разговоры нет, пока затишье, нужно дойти до наших позиций. Идём к доставаловцам в сопровождении командира одного из подразделений.

Здесь мы находимся в активной обороне, задача – не допустить прорыва. В основном работает тут ДРГ противника. У нас тут посты на круглосуточном дежурстве. В первую очередь следим за воздухом, потому что БПЛА противника летает. Они их часто используют, стараются в лобовую атаку не идти. Минометы, артиллерия. Если они чувствуют наш отпор, то тут же дают заднюю. Отсюда до укреплённых позиций противника полтора километра. Позывной «Туман»

Доходим до своих и спускаемся в блиндаж. Здесь тепло, печку-буржуйку привезли вместе с гуманитарной помощью. А ещё дизель-генератор, бензопилы, чтобы заготавливать дрова. Всё необходимое есть, говорят ребята. Пользуясь случаем, доставаловцы передают приветы своим родным и близким.

Привет всей республике, всем, кто нас поддерживает и ждёт. Мы здесь стараемся, чтобы вас не подвести. В первую очередь здоровья нашим детям, женам терпения и спокойствия. Позывной «Туман»

Всех недобитков добьем. То, что деды наши не доделали, доделаем мы. У меня тут четыре деда похоронены. Мы победим. Позывной «Карпыч»

Здесь история повторяется. В этих краях наша Башкавдивизия наступала. И мы практически полностью повторяем этот путь. Позывной «Боцман»

Спасибо всем жителям республики за поддержку, главе Республики Башкортостан. Хоть вы и далеко, мы ощущаем вашу помощь. Нам отступать некуда, Уфа за нами. Позывной «Царь»

Спасибо Радию Хабирову за гуманитарную помощь, она к нам сюда на передовую доходит и помогает нам защищать наши рубежи, выполнять свою работу. Привет передаю отцу, скоро вернёмся. Позывной «Свобода»

Намаз читают по расписанию, по крайней мере, стараются его придерживаться. Если не ведётся минометный обстрел, читают молитву на улице, на свежем воздухе. Сегодня намаз читают вместе с духовным наставником башкирских батальонов Хамзой-хазратом. Не только ради коллективной молитвы представители духовенства находятся на передовой. Большую часть времени они просто общаются с бойцами, дают советы, поддерживают словом.

Тут заставить верить нельзя. Тут свободный выбор. А на войне человек Бога очень чувствует. Поэтому нельзя просто приехать и сказать: «Давайте поститесь, молитесь, и всё у вас будет хорошо». А вот подсказать человеку, сделать первый шаг к Богу – это важно. Виктор Иванов, духовный наставник башкирских батальонов

В составе батальона военнослужащие уже с боевым опытом, многие прошли Чечню, Сирию. Говорят, что спецоперация на Донбассе кардинально отличается.

Очень отличается. Там были городские бои, а тут позиционные. Артиллерия и миномёты в основном. Позывной «Зима»

Но даже несмотря на поставки Украине западного вооружения, в победе России бойцы не сомневаются. Готовы идти до конца.

Здесь у нас крайняя позиция. Дальше стоят «укропы», всё заминировано. И здесь у нас есть так называемая «кнопка печали». Динамо-машина подаёт заряд на авиабомбу – 100 килотонн тротила, которая закрыта в овраге. В случае прорыва танков или пехоты мы ее взорвем, и тут в радиусе 500 метров ничего живого не останется. Позывной «Шихан»

Основу бронегруппы в составе батальона Александра Доставалова составляют БМП-3. Машины лёгкие, маневренные и быстрые. На них бойцы проехали все четыре новых региона России. Свои навыки военнослужащие постоянно оттачивают на полигоне.

Выполняются все поставленные задачи, но долго на одном месте они не находятся. Машины отрабатывают, и в небе могут появиться коптеры. Поэтому быстро меняем позиции.

Управление подразделениями батальона осуществляется из командного пункта. Он оборудован в соответствии со всеми требованиями, есть все необходимые спецсредства. Командир батальона с позывным «Зверь» отмечает, что поставленные задачи выполняются.

За те 5 месяцев, как батальон вошёл в зону СВО, многие бойцы уже проявили мужество, и все они достойны звания героя. И то, что вы сегодня видели на переднем крае, это не какая-то постановочная съемка, а это реальная и каждодневная работа ребят. Были у нас и оборонительные, и наступательные действия, когда уже никого не было, кроме нас. Нам удалось выровнять линию фронта и не допустить прорыва. Позывной «Зверь», командир батальона имени Героя России Александра Доставалова

В зону проведения специальной военной операции продолжает прибывать гуманитарная помощь. Очередную партию для своих земляков привез глава администрации Стерлитамакского района. Поручения Главы Башкортостана Радия Хабирова планомерно выполняются.

Полк сформирован в Пензе из наших мобилизованных. Порядка 1500 человек. Мы привезли им всё необходимое. Записали просьбы. Что по работе: бойцы идут вперёд, сегодня ещё на 7 км отбросили врага. Они делают свою работу, а республика им помогает всем необходимым. Это личная позиция Радия Хабирова, и мы это тут реализовываем. Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Не только письма и посылки отправляют на Донбасс жители Башкортостана своим защитникам. Эти передвижные бани привезли тоже из родной республики.

Баня, конечно, нам нужна, хотя бы раз в неделю сюда прийти помыться. Спасибо за это всем жителям республики, кто помогает. У нас всё есть, и вот такие шапочки, и веники – всё привозят. Позывной «Верба»