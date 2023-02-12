320 спортсменов из 40 регионов: итоги чемпионата России по греко-римской борьбе в Уфе

Уфа на несколько дней превратилась в столицу греко-римской борьбы, чемпионат по которой завершился накануне. Это четвертые крупные соревнования в этой дисциплине, которые принимает Башкортостан за последние четыре года. Ранее здесь провели два кубка страны и первенство мира среди юниоров. Но именно взрослый чемпионат считается главным борцовским турниром в России. На масштабный спортивный форум приехали победители мировых и европейских соревнований, в том числе триумфаторы сеульской Олимпиады 1988 года. 35-летию этих Игр и посвятили нынешние состязания. Открывал турнир глава республики.
Нохчо Лабазанов был одним из тех, на кого башкирские болельщики возлагали особые надежды. Так получилось, что спортсмен выходил на ковер последним из представителей республики. К тому времени уже было известно, что остальным нашим спортсменам не удалось побороться за медали соревнований. А потому его схватка за бронзу была почти что «золотой». В финале соперником Нохчо стал Марат Кампаров из Москвы. Ранее на ноябрьском кубке страны они также боролись в финале. И тогда Лабазанов был сильнее. Победил он и сейчас и стал трехкратным бронзовым призером чемпионатов страны.
320 спортсменов из 40 регионов России. Среди них призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Чемпионат России по традиции считается самым главным стартом сезона.
На церемонии открытия чествовали главных героев борцовского ковра республики. Среди них ветераны, стоявшие у истоков спортивного движения. Отметили и тех, кому предстоит бороться и добиваться побед. Одни получили значки мастеров спорта России, другие – сертификаты на автомобиль или квартиру. Речь идет о Саид-Хусейне Бакаеве и Адлане Амриеве и их наставниках. Ребята триумфально выступили на уфимском первенстве мира по спортивной борьбе в 2021.
Награды – результат системной работы: в республике возводятся спортивные объекты, внедряются программы по поддержке тренеров и атлетов. В подтверждение – открытие борцовского и тренажерного залов в Уфе. Заниматься с ребятами здесь будет Джефф Монсон. И такое внимание к виду спорта должно привлечь в залы еще больше юных спортсменов.
На чемпионат страны в Уфу приехали сильнейшие борцы страны. Из фаворитов не вышли на ковер только Муса Евлоев и Роман Власов. Оба олимпийских чемпиона залечивают травмы.
Фаворитами чемпионата России в весе до 77 кг в отсутствие двукратного победителя Олимпийских игр Романа Власова были победитель Спартакиады сильнейших, призер чемпионата мира Сергей Кутузов и чемпион Международной лиги Поддубного Адлет Тюлюбаев. Однако они попали лишь на третью ступень пьедестала, а в финале победу одержал вчерашний лидер молодежного состава Сергей Степанов.
На сегодняшний момент единственным действующим трижды подряд чемпионом России по греко-римской борьбе является Артур Саргсян, который в отсутствие олимпийского чемпиона Мусы Евлоева закрепляется в статусе лидера сборной России полутяжелого веса. Трико золотого цвета, в котором выиграл спортсмен, ему подарил Василий Теплоухов. Он подсмотрел, что на чемпионате в Уфе ковры будут подобного цвета и, не раздумывая, вышел в нем бороться.
Шестикратным чемпионом страны стал Сергей Семенов, в четвертый раз победил Виталий Кабалоев, трехкратным чемпионом России стал Артур Саргсян, двукратным – Александр Комаров, впервые завоевали звание чемпиона Динислам Бамматов, Астемир Бижоев, Аслан Висаитов, Нарек Оганян, Сергей Степанов и Ауэс Гонибов.
Таким получился чемпионат России в Уфе. Башкортостан обладает большим опытом проведения соревнований, в очередной раз доказав, что готов к стартам самого высокого уровня. А с появлением в Уфе центра борьбы, который строится по инициативе главы республики Радия Хабирова, проведение соревнований подобного уровня в Башкортостане может стать регулярным.