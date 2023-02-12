320 спортсменов из 40 регионов: итоги чемпионата России по греко-римской борьбе в Уфе

Уфа на несколько дней превратилась в столицу греко-римской борьбы, чемпионат по которой завершился накануне. Это четвертые крупные соревнования в этой дисциплине, которые принимает Башкортостан за последние четыре года. Ранее здесь провели два кубка страны и первенство мира среди юниоров. Но именно взрослый чемпионат считается главным борцовским турниром в России. На масштабный спортивный форум приехали победители мировых и европейских соревнований, в том числе триумфаторы сеульской Олимпиады 1988 года. 35-летию этих Игр и посвятили нынешние состязания. Открывал турнир глава республики.

Нохчо Лабазанов был одним из тех, на кого башкирские болельщики возлагали особые надежды. Так получилось, что спортсмен выходил на ковер последним из представителей республики. К тому времени уже было известно, что остальным нашим спортсменам не удалось побороться за медали соревнований. А потому его схватка за бронзу была почти что «золотой». В финале соперником Нохчо стал Марат Кампаров из Москвы. Ранее на ноябрьском кубке страны они также боролись в финале. И тогда Лабазанов был сильнее. Победил он и сейчас и стал трехкратным бронзовым призером чемпионатов страны.