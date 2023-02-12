Делегация Башкортостана под руководством председателя Госсобрания посетила Беларусь

На этой неделе официальная делегация республики вновь посетила Беларусь. Поводом стало участие в торжествах, посвященных 85-летию одного из опорных регионов братской республики – Гомельской области.  Во время официальных встреч были обсуждены вопросы развития сотрудничества на межпарламентском уровне.

Руководитель делегации – спикер башкирского парламента Константин Толкачев – предложил на рассмотрение проект соглашения о сотрудничестве между Госсобранием Башкортостана и Гомельским областным советом депутатов. Подписание документа ожидается уже этим летом в Уфе в рамках международного форума регионов России и Беларуси.

Я очень рада, что мы встретимся летом в Уфе на десятом, юбилейном форуме «Регионы России и Беларуси». У нас будет уникальная возможность подписать двусторонний документ между Курултаем Башкортостана и Гомельской областью, который даст импульс дальнейшему развитию отношений, в том числе парламентских. 

Екатерина Зеленкевич, председатель Гомельского областного совета депутатов 
Фото №1 - Делегация Башкортостана под руководством председателя Госсобрания посетила Беларусь

Константин Толкачев вручил госнаграды Башкортостана ряду руководителей учреждений и предприятий области, которые вносят значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. Также указом Радия Хабирова председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко удостоен ордена Дружбы народов. Поздравили гомельчан и башкирские артисты, чье выступление произвело настоящий фурор и сопровождалось бурными аплодисментами зала.

Огромное количество площадок, где мы принимали участие в мероприятиях. Много встреч было. С трудовыми коллективами, с политическими деятелями, с артистами, с самыми разными категориями населения, представляющими Гомельские земли. И везде мы настолько были востребованы, чувствовали такое хорошее к себе отношение, как будто мы родные люди. Во многом это является следствием импульса тех отношений, которые существуют между руководителями наших регионов.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ
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