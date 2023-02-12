Делегация Башкортостана под руководством председателя Госсобрания посетила Беларусь

Огромное количество площадок, где мы принимали участие в мероприятиях. Много встреч было. С трудовыми коллективами, с политическими деятелями, с артистами, с самыми разными категориями населения, представляющими Гомельские земли. И везде мы настолько были востребованы, чувствовали такое хорошее к себе отношение, как будто мы родные люди. Во многом это является следствием импульса тех отношений, которые существуют между руководителями наших регионов.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ