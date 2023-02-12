Делегация Башкортостана под руководством председателя Госсобрания посетила Беларусь

На этой неделе официальная делегация республики вновь посетила Беларусь. Поводом стало участие в торжествах, посвященных 85-летию одного из опорных регионов братской республики – Гомельской области. Во время официальных встреч были обсуждены вопросы развития сотрудничества на межпарламентском уровне.
Руководитель делегации – спикер башкирского парламента Константин Толкачев – предложил на рассмотрение проект соглашения о сотрудничестве между Госсобранием Башкортостана и Гомельским областным советом депутатов. Подписание документа ожидается уже этим летом в Уфе в рамках международного форума регионов России и Беларуси.
Константин Толкачев вручил госнаграды Башкортостана ряду руководителей учреждений и предприятий области, которые вносят значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. Также указом Радия Хабирова председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко удостоен ордена Дружбы народов. Поздравили гомельчан и башкирские артисты, чье выступление произвело настоящий фурор и сопровождалось бурными аплодисментами зала.