Народный артист Башкортостана Ишмурат Ильбаков отметил 60-летний юбилей

Своим неповторимым искусством он покорил зрителей не только республики и России, но и ближнего и дальнего зарубежья. Поздравить народного артиста республики пришли друзья, коллеги и его ученики, в том числе из других регионов России.

Ишмурат Каюмович родился в селе Галиахметово Хайбуллинского района. С детства любил играть на гармони, тальянке. Это увлечение привело его в Уфимское училище искусств, где он научился играть на курае. В 1996 году окончил факультет народной музыки Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Ишмурат Ильбаков изобрел и запатентовал хроматический курай (ишкурай). Был участником культурных программ XII Международного фестиваля молодежи, студентов и Олимпиады-80 в Москве, лауреатом фестиваля «Коолай» в Кызыле. Побывал более чем в тридцати странах мира, продвигая национальный музыкальный инструмент нашего народа на разных континентах.