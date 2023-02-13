В Башкирии неизвестный сбил насмерть 45-летнего мужчину и скрылся

В Куюргазинском районе Башкирии под колесами авто погиб 45-летний мужчина. Его насмерть сбил неизвестный водитель.

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, трагедия произошла глубокой ночью на Приуральской улице в селе Новая Уралка. На шедшего по краю проезжей части сельчанина влетела машина и уехала. От травм житель Башкирии умер до приезда скорой.