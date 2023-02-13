В Башкирии сварщика насмерть засыпало землей

В Башкирии жителя Ишимбая насмерть засыпало грунтом. Трагедия произошла еще в прошлом году, но точка в уголовном деле была поставлена совсем недавно.
В суде было установлено, что мужчину засыпало во время сварочных работ на водопроводе: на него обрушилась стена траншеи. От полученных травм ишимбаец умер на месте ЧП.
Было установлено, что 42-летний мастер предприятия не проконтролировал должным образом ведение земляных работ. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Подсудимый в ходе процесса полностью признал свою вину. Ему назначили два года условно с испытательным сроком в один год.