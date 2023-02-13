В Башкирии сварщика насмерть засыпало землей

В Башкирии жителя Ишимбая насмерть засыпало грунтом. Трагедия произошла еще в прошлом году, но точка в уголовном деле была поставлена совсем недавно.

В суде было установлено, что мужчину засыпало во время сварочных работ на водопроводе: на него обрушилась стена траншеи. От полученных травм ишимбаец умер на месте ЧП.