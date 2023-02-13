В Башкирии в закрытом помещении зафиксировали возгорание

Сегодня, 13 февраля, в Стерлитамаке произошёл пожар. Возгорание зафиксировали в двухэтажном здании по Белорецкому тракту.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы – 15 человек личного состава и 6 единиц техники. А также пять специалистов Госкомитета по ЧС и 2 единицы техники.

Пожарные зафиксировали горение утеплителя и частично кровли кирпичного здания мансардного типа. Вход в помещение был закрыт. Внутри никого не нашли. Пожар удалось локализовать в течение часа. Погибших и пострадавших нет.