Житель Башкирии стал жертвой обмана «интернет-возлюбленной»

Оказалось, мужчина познакомился в интернете с девушкой, с которой у них завязалось милое общение. Вскоре подруга рассказала, что у неё возникли проблемы с финансами. Она взяла кредит на оплату лечения её ребёнка. Мужчина решил помочь девушке и периодически переводил ей деньги. Однако возвращать деньги интернет-знакомая не спешила. Мужчина заблокировал знакомую, но уже на следующий день он начал получать звонки с угрозами от неизвестного.