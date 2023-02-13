В Башкирии нашли пять мёртвых диких кабанов

Инспекторы Россельхознадзора Башкирии наткнулись на жуткую находку. В нескольких районах региона нашли тела мёртвых диких кабанов.
Погибшие животные были найдены в Ишимбайском, Гафурийском и Туймазинском районах. Специалисты отобрали пробы. По результатам исследований вирус африканской чумы свиней не был выявлен.
Государственные инспекторы отдела внутреннего ветеринарного надзора регулярно выезжают с рейдами по учету численности кабанов, поиску и обнаружению погибших животных, обследованию буферных зон свиноводческих комплексов. Меры необходимы для предотвращения возникновения очагов африканской чумы свиней.
Фото: Россельхознадзор по РБ.