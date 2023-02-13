В Башкирии нашли пять мёртвых диких кабанов

Инспекторы Россельхознадзора Башкирии наткнулись на жуткую находку. В нескольких районах региона нашли тела мёртвых диких кабанов.

Погибшие животные были найдены в Ишимбайском, Гафурийском и Туймазинском районах. Специалисты отобрали пробы. По результатам исследований вирус африканской чумы свиней не был выявлен.