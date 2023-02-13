Башкортостан и Адыгея будут расширять сотрудничество

Мы налаживаем отношения между Башкортостаном и Адыгеей. У нас уже был обмен официальными делегациями. Мы большой бизнес-миссией и культурной делегацией выезжали в Адыгею. Там, как и у нас, развит агропромышленный комплекс. Нам нужно изучить тот опыт высокопродуктивного ведения сельского хозяйства, который есть в Республике Адыгея. Это очень интересно. Второе. В Адыгее сейчас реализуют крупный туристический проект федерального масштаба – горнолыжный курорт «Лагонаки». Мы бы с большим удовольствием открыли возможности его посещения для наших жителей. Потому что в Башкортостане это очень популярно. У нас есть свой горнолыжный курорт «Абзаково», но горы Кавказа – это немного другое. Эту часть мы должны хорошо отработать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан