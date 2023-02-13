Башкортостан и Адыгея будут расширять сотрудничество

Башкортостан и Адыгея заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Документ накануне скрепили подписями главы республик Радий Хабиров и Мурат Кумпилов.

Руководитель кавказской республики прибыл накануне в рабочим визитом. Согласно документу,  межрегиональное взаимодействие на правительственном уровне будет расширяться. Кроме того, предполагается содействие в реализации совместных проектов, обмене опытом в сфере культуры и туризма, а также оказании методической помощи в различных вопросах.

Мы налаживаем отношения между Башкортостаном и Адыгеей. У нас уже был обмен официальными делегациями. Мы большой бизнес-миссией и культурной делегацией выезжали в Адыгею. Там, как и у нас, развит агропромышленный комплекс. Нам нужно изучить тот опыт высокопродуктивного ведения сельского хозяйства, который есть в Республике Адыгея. Это очень интересно. Второе. В Адыгее сейчас реализуют крупный туристический проект федерального масштаба – горнолыжный курорт «Лагонаки». Мы бы с большим удовольствием открыли возможности его посещения для наших жителей. Потому что в Башкортостане это очень популярно. У нас есть свой горнолыжный курорт «Абзаково», но горы Кавказа – это немного другое. Эту часть мы должны хорошо отработать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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Сегодняшний визит носит индустриальный характер. Башкортостан – промышленно развитый регион. Важно изучить опыт работы ваших промзон. У нас есть планы по созданию в Адыгее индустриального парка. И мы заинтересованы внедрять у себя опыт передовых регионов.

Мурат Кумпилов, Глава Республики Адыгея

Как развивается промышленность, Мурат Кумпилов смог увидеть на примере индустриального парка «Уфимский». Там гость ознакомился с проектами его резидентов. Например, на стройплощадке белорусского холдинга «АМКОДОР» возводят завод по производству машин и оборудования для обработки зерна. А предприятие «АМКОДОР-Агидель» будет выпускать зерноочистительно-сушильные комплексы для разных видов культур. Завод планируется открыть летом. Мурат Кумпилов отметил, что продукция интересна и аграриям Адыгеи, особенно зерносушильные комплексы.

Также гостям провели экскурсию по Центру управления республикой. Помимо стандартной обратной связи с жителями, которые обращаются с вопросами и проблемами, в Башкортостане есть и блок экономической аналитики. Там идет управление и контроль за реализацией значимых проектов. Также Мурат Кумпилов отдал дань уважения башкирским защитникам Родины. Вместе с Радием Хабировым они возложили цветы к памятнику Герою России Минигали Шаймуратову и бойцам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

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