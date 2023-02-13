В Башкирии прошло выездное совещание участников программы «Модернизация школьных систем образования»

В Бирской коррекционной школе-интернате состоялось выездное совещание региональных участников программы «Модернизация школьных систем образования». В этом году в бюджет республики на капитальный ремонт образовательных организаций поступило почти 3 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Всего планируется отремонтировать 77 зданий школ республики. В совещании приняли участие депутаты Госсобрания, директора школ, представители администраций районов и городов. Также для гостей и участников совещания провели экскурсию по обновленной  школе и по достопримечательностям города.

Раскрываем содержание и логистику этого проекта. Показываем, какие ошибки были в прошлом году, для того чтобы деньги своевременно были освоены. И самое главное, чтобы к началу нового учебного года дети могли приступить к занятиям в совершенно обновленных образовательных организациях.

Раиль Асадуллин, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан
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