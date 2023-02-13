В Башкирии прошло выездное совещание участников программы «Модернизация школьных систем образования»

Раскрываем содержание и логистику этого проекта. Показываем, какие ошибки были в прошлом году, для того чтобы деньги своевременно были освоены. И самое главное, чтобы к началу нового учебного года дети могли приступить к занятиям в совершенно обновленных образовательных организациях.

Раиль Асадуллин, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан