В Башкирии прошло выездное совещание участников программы «Модернизация школьных систем образования»

В Бирской коррекционной школе-интернате состоялось выездное совещание региональных участников программы «Модернизация школьных систем образования». В этом году в бюджет республики на капитальный ремонт образовательных организаций поступило почти 3 миллиарда рублей из федерального бюджета.
Всего планируется отремонтировать 77 зданий школ республики. В совещании приняли участие депутаты Госсобрания, директора школ, представители администраций районов и городов. Также для гостей и участников совещания провели экскурсию по обновленной школе и по достопримечательностям города.