В Уфе завершился фестиваль-лаборатория русского фольклора «Народный календарь»

Местом проведения мероприятия стал дом культуры Республиканского центра народного творчества. Межрегиональный фестиваль-лаборатория собрал около 300 участников из городов и районов Башкортостана, а также Удмуртии, Свердловской и Челябинской областей.

Коллективы показали обряды, связанные с народными праздниками, которые проходят в феврале, а также приняли участие в конкурсе традиционных костюмов. В фойе дома культуры развернулась большая выставка «Город мастеров». Там гости могли увидеть уникальные изделия умельцев декоративно-прикладного искусства, поучаствовать в мастер-классах и постичь азы ремесла.