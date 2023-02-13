В Башкирии запускают региональную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры

На мероприятии озвучили основные итоги деятельности ведомств за прошлый год и наметили целевые задачи на текущий. На новую программу потратят почти 6 млрд рублей, 70% – из Фонда развития территорий Российской Федерации. Также рассказали, что бюджет на сферу ЖКХ в текущем году увеличится более чем на 3 млрд рублей.