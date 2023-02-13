В Башкирии запускают региональную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры

Она будет действовать в течение пяти лет и коснется капремонта объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили на заседании совместной коллегии Министерства ЖКХ и Госжилнадзора.
На мероприятии озвучили основные итоги деятельности ведомств за прошлый год и наметили целевые задачи на текущий. На новую программу потратят почти 6 млрд рублей, 70% – из Фонда развития территорий Российской Федерации. Также рассказали, что бюджет на сферу ЖКХ в текущем году увеличится более чем на 3 млрд рублей.
Башкортостан входит в число лидеров по объему привлеченных средств из федеральной казны на благоустройство территорий. Затронули и тему управляющих компаний. Некоторым недобросовестным из них отказали в продлении действия лицензий.