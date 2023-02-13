В Уфе открылась выставка в честь 150-летия со дня рождения Фёдора Шаляпина

Контракт Фёдора Шаляпина передали в Уфу. В столице республики в день 150-летия со дня рождения великого певца открылась выставка в Национальном музее. Голос Шаляпина музыканты до сих пор считают эталоном. Именно в Башкортостане начался его профессиональный путь.

На экспозиции собраны личные вещи баса, афиши, газетные публикации, билеты на концерты. Выставка будет работать до 15 марта. А в 2024 году организаторы планируют открыть музей, который ждут уже по всей стране, а коллеги из Литературно-театрального музея Императорской Академии наук уже предлагают включить будущий объект в российскую ассоциацию.