В Уфе в БГПУ прошла презентация основных мероприятий Года науки и просвещения

Мы проводим всевозможные форматы для молодых ученых. Просвещаем и рассказываем о деятельности ученых уже в различных областях. Плюс у нас здесь, конечно, поручение главы республики по институту коневодства, кочевых племен. Здесь тоже ряд этих мероприятий ляжет в основу Года науки и просвещения.

Камиль Рамазанов, и.о. президента Академии наук Республики Башкортостан