В Уфе в БГПУ прошла презентация основных мероприятий Года науки и просвещения

В Башкирском педагогическом университете прошла презентация основных мероприятий Года науки и просвещения, объявленного Всемирным курултаем башкир.  В мероприятии приняли участие представители сферы науки и образования, руководители научных организаций, высших учебных заведений республики, педагогического сообщества Башкортостана и национально-культурных объединений.

В этом году планируется проводить единые тематические уроки, посвященные знаменитым просветителям, выдающимся педагогам и деятелям образования и науки. Также организуют экскурсии для обучающихся из регионов. Кроме того, свою работу продолжат профильные лагеря, центры дневного пребывания по программе этнографического лагеря «Йәйләү» Марьям Буракаевой. Для педагогов будут организованы курсы повышения квалификации.

Мы отдельно ориентируем мероприятия для школьников, для детей, для подростков, учащихся, отдельно для коллективов педагогов. И, естественно, активно работаем с учеными, в первую очередь с гуманитарной сферой.

Юлдаш Юсупов, председатель исполкома Всемирного курултая башкир

Мы проводим всевозможные форматы для молодых ученых. Просвещаем и рассказываем о деятельности ученых уже в различных областях. Плюс у нас здесь, конечно, поручение главы республики по институту коневодства, кочевых племен. Здесь тоже ряд этих мероприятий ляжет в основу Года науки и просвещения.

Камиль Рамазанов, и.о. президента Академии наук Республики Башкортостан
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти