Врачи Уфы помогли мужчине, который съел гвозди

В Уфе врачи помогли мужчине, который оказался в больнице по удивительной причине. Горожанин проглотил гвозди.
Как сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, мужчина вызвал скорую помощь и пожаловался на боли в животе, сухость во рту и тошноту. Его доставили в больницу, где провели исследования. На рентген-снимке органов брюшной полости врачи обнаружили инородные тела. Они были расположены крест на крест и связаны между собой. В животе мужчины оказались гвозди.
Гвозди повредили стенку кишечника, все содержимое просачивалось в брюшную полость. Это стало причиной развития илеопсоита – гнойного воспаления подвздошной области, редкой и труднодиагностируемой патологии.
Хирурги экстренно провели лапаротомию, в ходе которой извлекли два железных стержня длиной 8 см и диаметром 4 мм. Также больному удалили примерно половину толстой кишки.