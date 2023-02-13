Врачи Уфы помогли мужчине, который съел гвозди

Как сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, мужчина вызвал скорую помощь и пожаловался на боли в животе, сухость во рту и тошноту. Его доставили в больницу, где провели исследования. На рентген-снимке органов брюшной полости врачи обнаружили инородные тела. Они были расположены крест на крест и связаны между собой. В животе мужчины оказались гвозди.