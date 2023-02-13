В Уфе завершился зимний чемпионат республики по футболу

На стадионе «Нефтяник» завершился зимний чемпионат республики по футболу. В финальном матче встречались ашинский «Металлург» и столичный ФК «Уфа-Беркут». Гости первыми смогли выйти вперёд, однако на последней минуте встречи счёт сравнял нападающий «Беркута» Кирилл Томашёв.

Матч перешёл в серию пенальти, где успешнее оказались ашинцы – 4:3. Кубок зимнего чемпионата Башкирии уезжает на Южный Урал. Бронзовые медали турнира завоевала вторая команда ФК «Уфа-Беркут», в финале обыгравшая прошлогоднего победителя «Старт» из Жуково со счётом 5:0. Подробнее об этом турнире смотрите сегодня в программе «Пофутболим» в 20:15 на телеканале БСТ.

Считаю, что мы выглядели сильнее. В первом тайме пропустили в раздевалке, во втором давили всю игру и забили. Пенальти – это лотерея.

Кирилл Томашёв, нападающий ФК «Уфа-Беркут»

Еще на награждении сказал, к сожалению, кубок уезжает на Южный Урал. Но жизнь не стоит на месте. Надеюсь, что в скором будущем, он к нам вернётся.

Вадим Ахметов, генеральный директор Федерации футбола Республики Башкортостан
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