В Уфе завершился зимний чемпионат республики по футболу

Еще на награждении сказал, к сожалению, кубок уезжает на Южный Урал. Но жизнь не стоит на месте. Надеюсь, что в скором будущем, он к нам вернётся.

Вадим Ахметов, генеральный директор Федерации футбола Республики Башкортостан