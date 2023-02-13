В Башкирии 47-летний бездомный убил знакомого из-за отсутствия гостинцев к столу

В Бирске застолье друзей закончилась кровавой трагедией. В бытовке было обнаружено тело 58-летнего мужчины без определенного места жительства.
Как рассказали в СУ СК России по Коми, инцидент произошел в конце января этого года. Четверо друзей собрались у одного из них и устроили застолье. Между 48-летним мужчиной и убитым возник конфликт. Первый был раздосадован и разозлен тем, что его приятель ничего не принес к столу. По его словам, такое происходит не в первый раз.
Пожилой гость попытался уйти от ссоры и вышел из квартиры, однако злоумышленник догнал его и ударил несколько раз кулаком, после чего нанес два удара ножом в спину, а затем столкнул потерпевшего в бытовку, пристроенную к дому. От полученных ранений мужчина скончался. Учитывая, что близких у потерпевшего не было, его исчезновение никто не заметил. Жилец дома обнаружил его тело спустя 8 дней.
Первоначально личность потерпевшего была не установлена, следователями и криминалистами совместно с оперативниками в ходе проверки жильцов дома был проведен осмотр в квартире, где в последний раз находился потерпевший, и обнаружены его личные вещи. В последующем, установлена его личность, а также кто и когда был в квартире в день совершения преступления.
Подозреваемый первоначально стал отрицать причастность к убийству, однако, после предъявления собранных доказательств, в том числе показаний очевидцев, сознался в содеянном.
В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели.