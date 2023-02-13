В Башкирии 47-летний бездомный убил знакомого из-за отсутствия гостинцев к столу

Как рассказали в СУ СК России по Коми, инцидент произошел в конце января этого года. Четверо друзей собрались у одного из них и устроили застолье. Между 48-летним мужчиной и убитым возник конфликт. Первый был раздосадован и разозлен тем, что его приятель ничего не принес к столу. По его словам, такое происходит не в первый раз.