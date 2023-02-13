В Башкирии будут проводить Книжные ярмарки

«С такой инициативой выступил Союз писателей Башкортостана, я ее поддержал, — рассказал Радий Хабиров. — Может быть, она не будет по масштабу такой, как на Красной площади, но в конце мая Книжная ярмарка должна проходить на Советской площади. Мы должны поощрять любовь к чтению и к книгам. Начинайте готовиться».