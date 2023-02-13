Спортивные стипендии и развитие кластеров: основные темы оперативки с Радием Хабировым

30 тысяч рублей спортсмену-победителю и 50 процентов от этой суммы – тренеру, воспитавшему чемпиона. Глава республики подписал указ об учреждении государственных стипендий Башкортостана призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Об этом Радий Хабиров сообщил сегодня на оперативном совещании правительства региона.
30 тысяч – чемпионам, 25 – обладателям серебряных медалей и 20 тысяч – за бронзу. А вот тренеры, которые привели спортсмена к успеху, получат ровно половину от этой суммы. Об учреждении государственной стипендии призёрам, а также наставникам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских медалистов сообщил сегодня глава республики.
Поблагодарил во время оперативного совещания правительства республики Радий Хабиров и наших волонтеров-спасателей, которые отправились в Турцию помогать с ликвидацией последствий сильнейшего землетрясения. Башкирским добровольцам удалось спасти из завалов пять человек, также наши земляки извлекли тела 17 погибших.
Что касается основной повестки дня оперативного совещания правительства региона, в самом начале обсудили итоги развития индустриальных кластеров. В прошлом году в республике их было создано сразу пять: мебельный, промышленный, авиационный, машиностроительный и агропромышленный. Они объединили в себе более 60 предприятий. В этом году планируется создать еще два кластера – легкой промышленности и станкостроения. Кстати, с 2023 года вводятся новые меры поддержки для подобных объединений.
В планах привлекать еще больше федерального финансирования. Новые меры поддержки также предусматривают снижение страховых взносов и льготное кредитование участников кластера.
На оперативном совещании сегодня говорили и об организации работы тяжелого медицинского оборудования. За последние три года по нацпроекту «Здравоохранение» в регион поступила 141 единица такой техники, предназначенной для региональных сосудистых центров, онкологических отделений и учреждений первичного звена медицины. Это ангиографические установки, компьютерные томографы, аппараты МРТ и другое оборудование.
Под занавес оперативного совещания были подведены итоги республиканского конкурса «Лучший новогодний городок на территории Республики Башкортостан». Всего поступило 63 заявки. Конкурсанты боролись в пяти номинациях. Победителями были признаны ледовые городки Октябрьского, Нефтекамска, Янаула и Уфы, среди районов отличился Аскинский.