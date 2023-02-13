Спортивные стипендии и развитие кластеров: основные темы оперативки с Радием Хабировым

30 тысяч рублей спортсмену-победителю и 50 процентов от этой суммы – тренеру, воспитавшему чемпиона. Глава республики подписал указ об учреждении государственных стипендий Башкортостана призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Об этом Радий Хабиров сообщил сегодня на оперативном совещании правительства региона.

30 тысяч – чемпионам, 25 – обладателям серебряных медалей и 20 тысяч – за бронзу. А вот тренеры, которые привели спортсмена к успеху, получат ровно половину от этой суммы. Об учреждении государственной стипендии призёрам, а также наставникам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских медалистов сообщил сегодня глава республики.

Я думаю, что это наша благодарность, нашей управленческой команды, нашей республики нашим великим спортсменам. Мне кажется, это какое-то подспорье им будет. Они всё-таки в большом спорте, здоровье своё отдают для нашего флага страны и нашей республики, за это спасибо большое. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поблагодарил во время оперативного совещания правительства республики Радий Хабиров и наших волонтеров-спасателей, которые отправились в Турцию помогать с ликвидацией последствий сильнейшего землетрясения. Башкирским добровольцам удалось спасти из завалов пять человек, также наши земляки извлекли тела 17 погибших.

Видите, я так и говорил: хотя бы одного человека они спасли – значит, не зря туда они поехали. Они спасли пять человек и работают. Спасибо нашему представителю в Турции. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Что касается основной повестки дня оперативного совещания правительства региона, в самом начале обсудили итоги развития индустриальных кластеров. В прошлом году в республике их было создано сразу пять: мебельный, промышленный, авиационный, машиностроительный и агропромышленный. Они объединили в себе более 60 предприятий. В этом году планируется создать еще два кластера – легкой промышленности и станкостроения. Кстати, с 2023 года вводятся новые меры поддержки для подобных объединений.

Внесены изменения в 41 постановление Российской Федерации. Это у нас будет субсидирование пилотных партий внутри участников кластера, то есть предприятие, реализуя инвестпроект, выпускает новый продукт внутри участников кластера, они могут их приобретать и предприятию компенсироваться до 150 миллионов рублей – 50 процентов затрат, то есть очень хорошая мера поддержки. Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

В планах привлекать еще больше федерального финансирования. Новые меры поддержки также предусматривают снижение страховых взносов и льготное кредитование участников кластера.

На самом деле большой объем работы проведен, одно из самых больших количеств кластеров, надо теперь, чтобы они заработали. Вы вот сейчас рассказывали некоторые вещи, для меня были откровением – какие режимы есть. Надо участников кластеров вам собирать, обучать, подталкивать, чтобы они пользовались этими мерами поддержки, тут и такую работу надо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На оперативном совещании сегодня говорили и об организации работы тяжелого медицинского оборудования. За последние три года по нацпроекту «Здравоохранение» в регион поступила 141 единица такой техники, предназначенной для региональных сосудистых центров, онкологических отделений и учреждений первичного звена медицины. Это ангиографические установки, компьютерные томографы, аппараты МРТ и другое оборудование.

Наконец мы можем констатировать, уважаемые коллеги, что мы неплохо насытили тяжелым оборудованием, особенно сердечно-сосудистую, ну вот теперь оно должно работать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан