В Уфе отремонтируют здание союза писателей региона

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал отремонтировать здание союза писателей республики. Об этом он сказал на оперативном совещании в правительстве региона.

Ранее Радий Хабиров встретился с председателем союза писателей Башкирии Айгизом Баймухаметовым и узнал, что члены организации не могут собираться в здании, которое им принадлежит. В организации протекает крыша, из-за чего мероприятия становятся невозможными.