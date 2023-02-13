В Уфе отремонтируют здание союза писателей региона

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал отремонтировать здание союза писателей республики. Об этом он сказал на оперативном совещании в правительстве региона. 

Фото №1 - В Уфе отремонтируют здание союза писателей региона

Ранее Радий Хабиров встретился с председателем союза писателей Башкирии Айгизом Баймухаметовым и узнал, что члены организации не могут собираться в здании, которое им принадлежит. В организации протекает крыша, из-за чего мероприятия становятся невозможными. 

По словам главы региона, в здании уже 40 лет не проводился ремонт. Решить вопрос с ремонтом и проконтролировать все работы Радий Хабиров поручил министру культуры республики Амине Шафиковой. 

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