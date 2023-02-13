В Башкирии стартует новый этап капремонта многоквартирных домов

В этом году регоператор планирует провести работы более чем на 600 объектах. Заявки от муниципалитетов сформированы, подрядчики определены. Программа капитального ремонта за все время позволила устранить проблемы тысячи домов и придать им новый облик.

Эти трубы отремонтировали и утеплили, изолировали и вентиляционную трубу, обшили минватой и металлом. Но главное – здесь полностью новая крыша. Систему стропил и обрешетки заменили, а также обработали огнеупорным составом. Вместо шифера теперь профнастил, обустроили ограждение. Бригада трудилась с июля по сентябрь прошлого года.

Крыша – одна из частых проблем старых домов. Как, например, этого в Уфе под номером 93/1 на проспекте Октября. Построен он в 1963 году. О том, чтобы здесь капитально ремонтировали крышу, не помнят даже старожилы. У жильцов на верхних этажах постоянно текли потолки. Теперь о проблеме забыли.

Мокрые разводы на потолках ушли в прошлое. У жильцов есть другая мечта: чтобы отремонтировали фасад и подъезды. Заявку, говорят, подали.

В 2022 году капитальный ремонт прошел более чем в тысяче домов. Замена крыши, реконструкция фасада, обновление лифтов и инженерных систем. Ремонт за счет средств собственников. Но помощь на часть объектов идет из бюджета республики.