В Уфе реконструируют сад имени Аксакова

В башкирской столице реконструируют сад культуры и отдыха имени Аксакова. В 2022 году большинство жителей города проголосовали за то, чтобы данную территорию привести в порядок.

Территорию сада планируют разделить на несколько зон: аллею, набережную озера, литературную гостиную, событийную и детскую площадки. Композицию «Аленький цветочек» планируют заменить новой скульптурой, а событийную площадку сделают наподобие бывшего Виденеевского летнего театра.