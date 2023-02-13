В Уфе отмечают 150-летие со дня рождения Фёдора Шаляпина

Эталон баса, который начал свою творческую историю в Уфе. В столице республики отметили 150-летие со дня рождения Фёдора Шаляпина. В Национальном музее открылась выставка, на которой уфимцам показали личные вещи оперного певца. К памятнику известного баса возложили цветы. А в Театре оперы и балета в эти минуты проходит концерт, посвящённый Фёдору Шаляпину – артисты исполняют партии, с которыми когда-то выступал виновник вечера.

В Театре оперы и балета сегодня звучат преимущественно низкие ноты. Ведущие басы уфимского театра, а также приглашённые артисты исполняют фрагменты из произведений, которые были написаны специально для Фёдора Шаляпина.

13 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения великого оперного певца. Именно в Башкортостане начался его профессиональный путь. В 1890 году семнадцатилетний Фёдор Шаляпин заключил свой первый театральный контракт и прибыл на пароходе «Витязь» в Уфу. Здесь он был принят на службу хористом Русской комической оперы и оперетты.

Юбилейную дату отметили в столице республики также открытием выставки. Для экспозиции собрали личные вещи баса, афиши, газетные публикации, билеты на концерты. Выставка будет работать до 15 марта. А в 2024 году организаторы планируют открыть музей, который ждут уже по всей стране, а коллеги из Литературно-театрального музея Императорской Академии наук уже предлагают включить будущий объект в российскую ассоциацию.