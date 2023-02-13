16 февраля к Земле приблизится крупный астероид

16 февраля к Земле приблизится крупный астероид. Небесное тело приблизится к планете на расстоянии 4,6 млн километров.

Скорость астероида - 24,6 километра в секунду. В сообщении специалистов Института прикладной математики имени М.В. Келдыша уточняется, что точная астрометрия астероида позволит уточнить траекторию его движения и степень его опасности для Земли.