16 февраля к Земле приблизится крупный астероид. Небесное тело приблизится к планете на расстоянии 4,6 млн километров.
Скорость астероида - 24,6 километра в секунду. В сообщении специалистов Института прикладной математики имени М.В. Келдыша уточняется, что точная астрометрия астероида позволит уточнить траекторию его движения и степень его опасности для Земли.
В конце января в нескольких тысячах километров от планеты уже пролетал астероид диаметром около шести метров. Потенциально опасными небесными телами можно считать объекты диаметром свыше 150 метров.