В России разработали уникальные кроссовки с функциями массажа, вентиляции и подогрева

В России разработали уникальные кроссовки стоимостью 50 тысяч рублей. Отличаться от обычной спортивной обуви они будут тем, что в них встроят функции массажа, вентиляции и подогрева.

Управлять такими необычными кроссовками можно будет с помощью смартфона. По информации разработчиков, заряда на необычных кроссовках будет хватать на три дня активного использования. Как рассказывают специалисты, для заряда кроссовок будет достаточно двух часов. После этого уникальная обувь снова будет готова к использованию.