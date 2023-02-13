В Уфе прошла всероссийская гонка «Лыжня России – 2023»

Всероссийская гонка «Лыжня России» прошла в столице республики с традиционным размахом. В каждом районе Уфы организовали свой спортивный праздник. Центральной площадкой стал спортивный комплекс «Биатлон». Здесь стартовало более пяти с половиной тысяч человек, а в совокупности число участников превысило 11 тысяч.

Для одних «Лыжня России» – это спортивный фестиваль, где главное – хорошее настроение и позитивный настрой. Для других это серьезное соревнование, и победа – прежде всего. В основной массе на старте – школьники. Не все держатся на лыжах уверенно, но за некоторыми просто не угнаться. Одной из первых к победному финишу пришла Альбина Зубаирова.

Я выиграла своего соперника, я, конечно, тоже за нее очень рада. Мы вместе боролись до последнего, эмоции незабываемые. Альбина Зубаирова, победительница забега в рамках «Лыжни России – 2023»

В столице Башкортостана соревнования приурочили к 100-летию Министерства спорта и предстоящему 450-летию юбилею Уфы. Участие в «Лыжне» смогли принять как профессиональные лыжники, так и любители.

Эмоции великолепные. У меня опыт был в этом году на лыжероллерах. Третий раз на лыжах в своей жизни, так получилось. Посмотрите, сколько людей. В столетие министерства спорта мы открываем новые виды спорта. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

«Лыжне России» все возрасты покорны. Самому младшему оказалось три года, а самому старшему – 75 лет. На старт уфимцы выходили целыми семьями.

Каждый год участвуем в «Лыжне России». Динара добилась особого успеха. С 2017 года. Я сама не лыжница, Юлай мне помогает. Готовит лыжи, учит технике. Динара и Юлай Юмагузины, участники «Лыжни России – 2023»