В Уфе прошла всероссийская гонка «Лыжня России – 2023»

Всероссийская гонка «Лыжня России» прошла в столице республики с традиционным размахом. В каждом районе Уфы организовали свой спортивный праздник. Центральной площадкой стал спортивный комплекс «Биатлон». Здесь стартовало более пяти с половиной тысяч человек, а в совокупности число участников превысило 11 тысяч.
Для одних «Лыжня России» – это спортивный фестиваль, где главное – хорошее настроение и позитивный настрой. Для других это серьезное соревнование, и победа – прежде всего. В основной массе на старте – школьники. Не все держатся на лыжах уверенно, но за некоторыми просто не угнаться. Одной из первых к победному финишу пришла Альбина Зубаирова.
В столице Башкортостана соревнования приурочили к 100-летию Министерства спорта и предстоящему 450-летию юбилею Уфы. Участие в «Лыжне» смогли принять как профессиональные лыжники, так и любители.
«Лыжне России» все возрасты покорны. Самому младшему оказалось три года, а самому старшему – 75 лет. На старт уфимцы выходили целыми семьями.
Каждый участник «Лыжни России» получает в подарок шапочку. Знакомый многим с детства предмет спустя годы напомнит о спортивном празднике. О том, как вся страна в едином порыве, забывая обо всех делах, выходит на старт.