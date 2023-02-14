В Башкирии нашли виновника смертельной аварии

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, инцидент произошёл в селе Новая Уралка. На улице Уральской неизвестный водитель совершил наезд на местного жителя и уехал. Пострадавший получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Стражам порядка удалось установить подозреваемого в ДТП. Им оказался 26-летний житель района. По словам водителя, он сел за руль «Тойта Камри» и наехал на пешехода. Парень испугался случившегося и поспешил скрыться. После этого молодой человек спрятал машину, уехал в Оренбург, а, когда вернулся в село Ермолаево, его задержали инспекторы.