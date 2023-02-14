В Башкирии заметили косуль за зимней трапезой

Представители национального парка «Башкирия» вновь поделились кадрами очаровательных животных.
На охраняемой территории засняли четырёх косуль, которые добывали себе пропитание под снегом. Они искали еду на поле, где в теплое время года росли подсолнухи.
Сотрудники нацпарка отмечают, что зимой добывать пропитание косулям не так-то просто. Много сил уходит на прыжки по глубокому снегу. Они откапывают себе копытцами то, что осталось с осени: сухие листья, желуди, плющ. Замеченные косули полакомились засохшими стеблями подсолнечника.
Видео: национальный парк «Башкирия».