В Башкирии заметили косуль за зимней трапезой

Сотрудники нацпарка отмечают, что зимой добывать пропитание косулям не так-то просто. Много сил уходит на прыжки по глубокому снегу. Они откапывают себе копытцами то, что осталось с осени: сухие листья, желуди, плющ. Замеченные косули полакомились засохшими стеблями подсолнечника.