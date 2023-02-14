В Башкирии заживо сгорели 16 коров

13 февраля в Гафурийском районе произошёл крупный пожар. О последствиях возгорания рассказали в МЧС республики.

В колхозе имени Ленина в селе Янгискаин огнём охватило корпус животноводческого комплекса. На место происшествия оперативно прибыли 13 человек личного состава и 5 единиц техники. По данным министерства, площадь возгорания составила более 1400 кв.м.

Из горящего здания удалось эвакуировать 50 голов крупного рогатого скота. К сожалению, ещё 15 животных погибли. Среди людей пострадавших и погибших нет. Причины возгорания устанавливаются.