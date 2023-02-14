Из Уфы в зону СВО после отпуска отправилась очередная группа бойцов

Из столицы республики к месту несения службы в зоне специальной военной операции отправилась очередная группа военнослужащих. Бойцы провели на родине отпуск и отдохнули в кругу семьи. Вскоре они вновь займут свои позиции на передовой.
На построении к бойцам обратился советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов. В своём напутственном слове офицер пожелал им достойно нести боевое дежурство, поддерживать друг друга и оставаться доблестными и отважными воинами. После короткого инструктажа командир дал военнослужащим несколько минут на то, чтобы они ещё раз обняли своих матерей, отцов, жён и детей.
Это уже третья организованная отправка военнослужащих из отпуска в зону СВО. Бойцов в Башкирию и обратно на Донбасс перевозят автобусы «Башавтотранса». Это поручение главы республики. Воины будут возвращаться в отпуск и отбывать в свои расположения организованными группами согласно указу Минобороны.