Из Уфы в зону СВО после отпуска отправилась очередная группа бойцов

На построении к бойцам обратился советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов. В своём напутственном слове офицер пожелал им достойно нести боевое дежурство, поддерживать друг друга и оставаться доблестными и отважными воинами. После короткого инструктажа командир дал военнослужащим несколько минут на то, чтобы они ещё раз обняли своих матерей, отцов, жён и детей.