В Уфе школьник самостоятельно потушил пожар в соседской квартире

14-летний подросток увидел дым, когда возвращался с уроков. Хозяйка жилья была в растерянности, и если бы не грамотные действия юного спасателя, последствия огня могли быть трагичными. Прибывшим на место пожарным оставалось только поблагодарить восьмиклассника.
На раздумья мгновенья. Все, что было дальше, 14-летний школьник делал словно на автомате. Растерянная соседка только и успела что сообщить: пожар на кухне. Валерий Медведков, вдохнув побольше воздуха, пробился к огню сквозь клубы дыма и начал тушить.
Причиной возгорания стала сковородка, которую пенсионерка Ралия Еникеева поставила на огонь в ожидании супруга с внучкой. Масло от перегрева воспламенилось. Попытки справиться с горящей посудой самостоятельно не увенчались успехом, даже наоборот. Подлив воды, женщина лишь усугубила ситуацию. Огонь вспыхнул еще сильнее.
Следы огня хорошо видны на этих кадрах. Вокруг копоть, натяжные потолки словно стекли от высоких температур. Прибывшим на место пожарным ничего не оставалось, кроме как составить протокол и, конечно же, поблагодарить юного спасателя, который признался: не прошли даром уроки ОБЖ.
О произошедшем Валерий Медведков почти никому не говорил. Но вот соседка все же считает, что 8-классник совершил не иначе как подвиг, о котором должны узнать люди. Женщина написала письмо в региональное МЧС с просьбой представить подростка к награде.