В Уфе школьник самостоятельно потушил пожар в соседской квартире

14-летний подросток увидел дым, когда возвращался с уроков. Хозяйка жилья была в растерянности, и если бы не грамотные действия юного спасателя, последствия огня могли быть трагичными. Прибывшим на место пожарным оставалось только поблагодарить восьмиклассника.

На раздумья мгновенья. Все, что было дальше, 14-летний школьник делал словно на автомате. Растерянная соседка только и успела что сообщить: пожар на кухне. Валерий Медведков, вдохнув побольше воздуха, пробился к огню сквозь клубы дыма и начал тушить.

Набирал в подъезде воздух, забегал в квартиру, сначала открыл окно, потом начал из ванной таскать тазики с водой и мокрые тряпки, чтобы сначала потушить огонь, потом обернуть. Самое большое пламя было на этом столе, здесь прямо все горело. Валерий Медведков, ученик 8 класса лицея №83 г. Уфы

Причиной возгорания стала сковородка, которую пенсионерка Ралия Еникеева поставила на огонь в ожидании супруга с внучкой. Масло от перегрева воспламенилось. Попытки справиться с горящей посудой самостоятельно не увенчались успехом, даже наоборот. Подлив воды, женщина лишь усугубила ситуацию. Огонь вспыхнул еще сильнее.

Ну и вот этот весь жар – на потолок, а у нас натяжные потолки были, и они стали тлеть с такой силой и до того конца. Я стояла и так испугалась, видимо, я уже угорела, мне стало плохо, я вышла в коридор. Даже набрать телефон не могла. Ралия Еникеева, жительница дома №37/1 по ул. Уфимское шоссе

Следы огня хорошо видны на этих кадрах. Вокруг копоть, натяжные потолки словно стекли от высоких температур. Прибывшим на место пожарным ничего не оставалось, кроме как составить протокол и, конечно же, поблагодарить юного спасателя, который признался: не прошли даром уроки ОБЖ.

Нам учительница рассказывала, как вести себя при возгораниях и пожарах. При аварийных ситуациях. Я домой после всего когда зашел, у меня даже под глазами и под носом был пепел. Первый день хорошо себя чувствовал, а на второй температура под 38 поднялась, день постояла, и потом все стало хорошо. Валерий Медведков, ученик 8 класса лицея №83 г. Уфы