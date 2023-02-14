В Башкирии рассказали о производстве косметики на основе кобыльего молока

В Башкирии планируют запустить производство косметики на основе кобыльего молока. Об этом сообщил глава администрации Белорецкого района Олег Голов.
Министерство экономического развития России включило завод в реестр резидентов территории опережающего развития «Благовещенск». В реализацию проекта будет направлено 3 млн рублей. Деньги пойдут на приобретение производственного помещения и технологического оборудования.
Владельцы компании планируют выпускать около 6500 товаров в год. Их будут реализовывать через торговые сети, а также на выставках и ярмарках. Отмечается, что в продукции помимо кобыльего молока будут использоваться натуральные растительные и животные компоненты.