Житель Уфы ворвался в дом к бывшей сожительнице, чтобы убить

В Уфе 29-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвинили в угрозе убийством бывшей сожительнице, а также в незаконном проникновении в дом.
Инцидент произошёл в конце января. Мужчина пришёл к квартире своей бывшей сожительницы. Он знал, что его не пустят, поэтому дождался возвращения дочери из школы, отобрал ключи, а потом проник в дом. Мужчина в порыве агрессии схватил в квартире нож и начал угрожать бывшей возлюбленной. Ему удалось нанести женщине несколько ударов.
На её крики прибежал сосед, который попытался заступиться за несчастную, но тоже получил несколько ударов от дебошира. Мужчина забрал мобильный телефон и поспешил скрыться. После он с помощью украденного телефона перевёл себе все сбережения женщины, воспользовавшись мобильным приложением банка.
Полицейские установили и задержали ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления уфимца. Стражам порядка он рассказал, что около четырех лет проживал с потерпевшей. У них есть совместный полугодовалый ребенок. Днем бывшая возлюбленная прислала ему фотографии с другим мужчиной, это очень разозлило его, и он отправился к ней домой, чтобы разобраться.
Фото: МВД по РБ.