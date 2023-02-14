Житель Уфы ворвался в дом к бывшей сожительнице, чтобы убить

Полицейские установили и задержали ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления уфимца. Стражам порядка он рассказал, что около четырех лет проживал с потерпевшей. У них есть совместный полугодовалый ребенок. Днем бывшая возлюбленная прислала ему фотографии с другим мужчиной, это очень разозлило его, и он отправился к ней домой, чтобы разобраться.