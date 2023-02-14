Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
За последние сутки в Башкирии коронавирус выявили у 245 человек (350 916), выздоровели – 294 (342 859), скончались – 2 (5998), госпитализированы – 65.
На сегодняшний день в стационарах получают необходимое лечение 166 человек, 116 из которых — пожилые люди. На амбулаторном лечении находятся 1865 пациентов, 560 из которых — люди старше 60 лет.
В России коронавирус выявили у 9826 человек (22 093 549), выздоровели – 10 420 (21 449 598), скончались – 35 (365 616), госпитализированы – 1662.