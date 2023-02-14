«Били и пытали»: стали известны подробности похищения 26-летнего уфимца сотрудником ГИБДД

Житель Уфы сообщил о том, что его похитил и пытал сотрудник ДПС. Мужчина утверждает, что сотрудник правоохранительных органов вместе со своими друзьями пытался выбить у него долг.

По данным телеграм-канала Shot, инспектор ДПС пытался вернуть у 26-летнего уфимца 100 тысяч рублей, которые тот якобы украл и проиграл на ставках. На помощь он позвал своих троих друзей, с которыми отвез молодого человека в гараж и пытал.