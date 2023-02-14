Молодые ученые Башкирии осваивают платформу Lingvodoc

Обучение студентов и преподавателей Уфимского университета науки и технологий провели специалисты Российской академии наук. Этот проект реализуют на грант Главы Башкортостана. Его авторы – Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской академии наук и УУНТ.

Система «Лингводок», изучающая исчезающие языки, существует в стране более 10 лет. В него включены словари, аудиозаписи, текстовые формы. Сейчас на платформе более тысячи диалектов разных языков.