Молодые ученые Башкирии осваивают платформу Lingvodoc

Обучение студентов и преподавателей Уфимского университета науки и технологий провели специалисты Российской академии наук. Этот проект реализуют на грант Главы Башкортостана. Его авторы – Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской академии наук и УУНТ.
Система «Лингводок», изучающая исчезающие языки, существует в стране более 10 лет. В него включены словари, аудиозаписи, текстовые формы. Сейчас на платформе более тысячи диалектов разных языков.
На прошедших курсах молодые ученые занимались внедрением в платформу фонетических и этимологических особенностей башкирского языка. Среди слушателей курса были и студенты, которые в этом году примут участие в диалектологических экспедициях. После этого обучения проведут научно-практическую конференцию. На ней языковеды представят результаты своей работы.