В Башкирии осудят виновника смертельного ДТП, в котором погиб 2-летний ребёнок

Житель Уфимского района предстанет перед судом. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть мужчины и ребёнка.
В ноябре 2022 года мужчина на «Мазда Милениа» двигался по трассе М-5. Он попытался выехать на обгон, но задел попутный «КамАЗ», после чего совершил столкновение с машиной «Лада Ларгус».
В ДТП водитель отечественного автомобиля и 2-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончались, двое взрослых, а также ребенок получили вред здоровью различной степени тяжести. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Давлекановский районный суд для рассмотрения по существу.
Фото: ГИБДД РБ.