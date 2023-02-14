В Башкирии осудят виновника смертельного ДТП, в котором погиб 2-летний ребёнок

Житель Уфимского района предстанет перед судом. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть мужчины и ребёнка.

В ноябре 2022 года мужчина на «Мазда Милениа» двигался по трассе М-5. Он попытался выехать на обгон, но задел попутный «КамАЗ», после чего совершил столкновение с машиной «Лада Ларгус».