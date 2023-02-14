Руководителей «Башспирта» подозревают в мошенничестве на 400 млн рублей

Руководителей «Башспирта» заподозрили в превышении должностных полномочий, растрате и мошенничестве. Преступные действия должностных лиц республиканской компании привели к ущербу на сумму свыше 400 млн рублей.

Как сообщили в СК, в нарушение закона руководители предприятия заключили с единственным поставщиком более 4 тысяч договоров на закупку товаров и оказание услуг по завышенным ценам. Кроме того, силовики нашли крупные финансовые нарушения в ходе аренды и ремонта Дома Бушмариных в центре Уфы – там располагается фирменный магазин «Башспирта». Как установили сотрудники УФСБ, руководители госкомпании, имена которых не называются, распродавали имущество предприятия по заниженным ценам. В пресс-службе СК уточнили, что покупателями недвижимости выступили знакомые, друзья и родственники руководителей и бывших сотрудников «Башспирта».

Сотрудниками УФСБ установлены факты отчуждения по заниженным ценам, в нарушение действующего федерального законодательства, 28 объектов недвижимого имущества государственного предприятия реализованы двум коммерческим организациям. Здания, помещения, нежилые сооружения, земельные участки в разных районах Башкортостана были реализованы на 30% ниже рыночной стоимости.

Альфия Усманова, официальный представитель Управления ФСБ России по Республике Башкортостан
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