Руководителей «Башспирта» подозревают в мошенничестве на 400 млн рублей

Как сообщили в СК, в нарушение закона руководители предприятия заключили с единственным поставщиком более 4 тысяч договоров на закупку товаров и оказание услуг по завышенным ценам. Кроме того, силовики нашли крупные финансовые нарушения в ходе аренды и ремонта Дома Бушмариных в центре Уфы – там располагается фирменный магазин «Башспирта». Как установили сотрудники УФСБ, руководители госкомпании, имена которых не называются, распродавали имущество предприятия по заниженным ценам. В пресс-службе СК уточнили, что покупателями недвижимости выступили знакомые, друзья и родственники руководителей и бывших сотрудников «Башспирта».