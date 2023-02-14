Жители Башкирии жестоко убили знакомого из-за денег

В Башкирии перед судом предстали двое мужчин – 40-летний и 42-летний жители Зилаирского района. Их обвинили в жестком убийстве знакомого.
В феврале прошлого года мужчины в состоянии алкогольного опьянения пришли в дом 67-летнего знакомого. Они хотели занять у него деньги. Тогда один из них начал держать мужчину, а другой несколько раз ударил его обухом по голове. После знакомого жестоко избили – мужчина скончался на месте от полученных травм.
Сообщникам удалось похитить 27 тысяч рублей. Один из мужчин был приговорен к 19 годам лишения свободы, а второй – к 20 годам.