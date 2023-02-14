Наука, культура и туризм: что будет включать в себя Евразийский музей кочевых цивилизаций в Башкирии

Сегодня в Центре управления республикой рассмотрели концепцию проекта Евразийского музея кочевых цивилизаций. Совещание рабочей группы и экспертов прошло под руководством Радия Хабирова. Музейный комплекс будет размещаться на территории мавзолея Тура-хана в Чишминском районе. Ему предстоит стать не только крупнейшей точкой туристического притяжения, но и научным, культурным, образовательным центром региона.
Среди уникальных экспонатов – орудий труда предков – есть даже костяная бита. Правда, последний артефакт кочевники середины 14 века использовали для азартных игр. Находки эпохи Золотой Орды были погребены на территории Подымаловского селища. Обнаружено более двух тысяч архобъектов.
Масштабные археологические раскопки неподалеку от мавзолея Тура-хана в Чишминском районе развернулись в рамках строительства Музея кочевых цивилизаций. Концепцию объекта в июле прошлого года представил глава республики. Одной из главных задач стало научное обоснование проекта. Эксперты заявляют: Башкортостан в средние века являлся важной административной единицей. В 25 километрах от Уфы проводятся исследования крупного торгового и ремесленного центра Золотой Орды.
Сегодня в Центре управления республикой рассмотрели концепцию проекта. Ее представила рабочая группа. Наука, культура и туризм – комплексу предстоит объединить несколько смыслов. Планируется, что музей будет включать экспозиционные залы с современными музейными технологиями, визит-центр «Тура-Хан» и крупнейший в стране археологический центр.
Представленный на заседании проект визит-центра предполагает лекционный зал, смотровую площадку и кафе. Радий Хабиров поручил доработать и пересмотреть его, в частности, архитектурный замысел. Начать возведение гостевого зала планируется в марте, двери он должен открыть для туристов уже в июле.
Евразийский музей кочевых цивилизаций станет частью Евразийского научно-культурного центра кочевых цивилизаций. Грандиозному по масштабности и смысловой нагрузке комплексу предстоит стать визитной карточкой региона. В этом году планируется проведение девяти международных археологических экспедиций. Такое сотрудничество позволит сделать узнаваемым не имеющий аналогов в стране проект далеко за пределами страны.