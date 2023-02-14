Наука, культура и туризм: что будет включать в себя Евразийский музей кочевых цивилизаций в Башкирии

Сегодня в Центре управления республикой рассмотрели концепцию проекта Евразийского музея кочевых цивилизаций. Совещание рабочей группы и экспертов прошло под руководством Радия Хабирова. Музейный комплекс будет размещаться на территории мавзолея Тура-хана в Чишминском районе. Ему предстоит стать не только крупнейшей точкой туристического притяжения, но и научным, культурным, образовательным центром региона.

Среди уникальных экспонатов – орудий труда предков – есть даже костяная бита. Правда, последний артефакт кочевники середины 14 века использовали для азартных игр. Находки эпохи Золотой Орды были погребены на территории Подымаловского селища. Обнаружено более двух тысяч архобъектов.

Это неординарная территория. Наличие мавзолеев свидетельствует, что данная территория была знаковой, статусной. Там должны находиться еще большее количество памятников. Наша цель в этом году – подробно изучить территории. Айнур Тузбеков, научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН

Масштабные археологические раскопки неподалеку от мавзолея Тура-хана в Чишминском районе развернулись в рамках строительства Музея кочевых цивилизаций. Концепцию объекта в июле прошлого года представил глава республики. Одной из главных задач стало научное обоснование проекта. Эксперты заявляют: Башкортостан в средние века являлся важной административной единицей. В 25 километрах от Уфы проводятся исследования крупного торгового и ремесленного центра Золотой Орды.

Будущий музей будет объединять. На огромной территории евразийского пространства кочевали народы, которые сейчас живут в разных государствах. И наша задача – всем напомнить, что мы выходцы из большой евразийской истории, евразийского пространства, что наши предки кочевали по безбрежным пространствам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня в Центре управления республикой рассмотрели концепцию проекта. Ее представила рабочая группа. Наука, культура и туризм – комплексу предстоит объединить несколько смыслов. Планируется, что музей будет включать экспозиционные залы с современными музейными технологиями, визит-центр «Тура-Хан» и крупнейший в стране археологический центр.

Мы знаем не понаслышке, а изнутри и уделяем внимание развитию научной составляющей. Сегодня дали поручения создать кафедру и образовательный кластер представляет интерес для нас. Сергей Емелин, директор Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН

Это должен быть интересный центр, недалеко от Уфы – 60 км всего. Он доступен, и как «Шульган-Таш» будет современным, научным центром республики. Данир Гайнуллин, директор научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан

Представленный на заседании проект визит-центра предполагает лекционный зал, смотровую площадку и кафе. Радий Хабиров поручил доработать и пересмотреть его, в частности, архитектурный замысел. Начать возведение гостевого зала планируется в марте, двери он должен открыть для туристов уже в июле.

В моем понимании, это будет самая большая точка притяжения туристов. Проект рассчитан не на год, не на два. Это будет 5-6 лет, пока мы завершим. Там спа-отель будет. Большой объем работы предстоит. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан