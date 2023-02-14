В Стерлитамаке состоялось выездное совещание президиума Госсобрания Башкирии

Если примут поправки, частным приютам для животных смогут оказывать государственную поддержку. Депутаты Госсобрания республики рассмотрят на ближайшем заседании башкирского парламента проект внесения изменений в региональный закон об ответственном обращении с животными. Повестку предстоящего пленарного собрания сформировали сегодня во время заседания президиума Курултая республики. Кстати, состоялось оно впервые в выездном формате.

Депутатов Госсобрания республики, в частности, комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Курултая знакомят с работой «Межрайкоммунводоканала». Предприятие обеспечивает жителей Стерлитамака питьевой водой. Два года назад здесь провели модернизацию очистных сооружений за счет госпрограммы «Чистая вода». Почти пол миллиарда рублей ушло на модернизацию. Теперь с получением чистой питьевой воды здесь все в порядке. Но есть у предприятия другие проблемы – изношенность сетей водоснабжения.

В зависимости от комитетов, которые представляют депутаты, они разделились на несколько групп. Одни посетили организации, отвечающие за жизнеобеспечение, другие парламентарии отправились на крупные предприятия. Без внимания не остались школы и медицинские учреждения. К примеру, в детской поликлинике городской больницы № 2 депутатам показали, как преобразился первый корпус после ремонта.

Привлечь повышенное внимание республиканских органов исполнительной власти – это то, чем прежде всего могут помочь народные избранники. Выездной формат проведения заседания президиума Госсобрания республики в первую очередь был нацелен на то, чтобы узнать, какие проблемы волнуют жителей второго по величине города в регионе. Помимо посещения объектов, депутаты башкирского Курултая провели приёмы граждан.