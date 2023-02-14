В Уфе прошла спортивно-патриотическая акция «Эстафета поколений»

Организаторы приурочили ее ко Дню защитника Отчества. В рамках акции команда ветеранов органов госбезопасности «Отдушина-Уфа» провела волейбольный мастер-класс для школьников из гимназии № 39. «Эстафета поколений» проходит уже много лет, но формат, где ветераны и школьники играют вместе, опробован впервые.

Вот эту спортивно-патриотическую акцию «Эстафета поколений» мы проводим уже 12 лет. Идея основная – стимулировать детей к занятию физкультурой, спортом, в частности, волейболом.

Перед началом волейбольного матча школьники и ветераны провели интенсивную разминку. Против «Отдушины» по одному сету сыграли сразу три школьные команды, в том числе одна состоящая из девочек. Перед началом игры учеников гимназии № 39 наградили грамотами за успешное выступление на недавнем турнире среди стран СНГ.