Минздрав Башкирии опубликовал график работы медучреждений в праздники

Министерство здравоохранения республики опубликовало график работы поликлиник в праздничные дни с 22 по 26 февраля по случаю Дня защитника Отечества.

Ведомство проинформировало население на официальном сайте Минздрава. Амбулаторные медучреждения будут работать в следующем режиме:

– 22 февраля – рабочий день сокращен на один час;

– 23-26 февраля поликлиники будут работать по графику праздничного дня: с 8:00 до 17:00 с приемом вызовов до 16:00.