В Башкирии нашли убийцу женщины, пропавшей четыре года назад

В Башкирии перед судом предстанет 70-летний житель Бакалинского района по обвинению в убийстве. По информации Следственного комитета, в мае 2019 года в полицию обратились родственники 58-летней жительницы села Килеево с заявлением о пропаже женщины.

В 2019 году местонахождение пропавшей не было установлено. Четыре года спустя была получена оперативная информация о возможной причастности обвиняемого к исчезновению женщины. В ходе расследования был осмотрен придомовой участок подозреваемого.

Следствие установило, что подозреваемый вместе со своей жертвой и еще одним знакомым распивали спиртные напитки. Позже, когда один из собутыльников уснул, между женщиной и мужчиной произошла ссора, в ходе которой подозреваемый воткнул жертве нож в шею. После того, как женщина скончалась, он разбудил знакомого, чтобы закопать тело во дворе.

После предъявления доказательств, душегуб сознался в содеянном, однако пояснил, что женщина сама попросила лишить ее жизни, так как жаловалась на здоровье. Данных о наличии серьезных заболеваний у женщины выявлено не было. По информации пресс-службы МВД по Башкирии, убийца закопал тело убитой в огороде и посыпал махоркой для сокрытия запаха разложения. В дальнейшем на том месте мужчина выращивал чеснок.