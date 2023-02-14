В Башкирии нашли убийцу женщины, пропавшей четыре года назад

В Башкирии перед судом предстанет 70-летний житель Бакалинского района по обвинению в убийстве. По информации Следственного комитета, в мае 2019 года в полицию обратились родственники 58-летней жительницы села Килеево с заявлением о пропаже женщины.

Фото №1 - В Башкирии нашли убийцу женщины, пропавшей четыре года назад

В 2019 году местонахождение пропавшей не было установлено. Четыре года спустя была получена оперативная информация о возможной причастности обвиняемого к исчезновению женщины. В ходе расследования был осмотрен придомовой участок подозреваемого. 

Следствие установило, что подозреваемый вместе со своей жертвой и еще одним знакомым распивали спиртные напитки. Позже, когда один из собутыльников уснул, между женщиной и мужчиной произошла ссора, в ходе которой подозреваемый воткнул жертве нож в шею. После того, как женщина скончалась, он разбудил знакомого, чтобы закопать тело во дворе. 

Фото №2 - В Башкирии нашли убийцу женщины, пропавшей четыре года назад

После предъявления доказательств, душегуб сознался в содеянном, однако пояснил, что женщина сама попросила лишить ее жизни, так как жаловалась на здоровье. Данных о наличии серьезных заболеваний у женщины выявлено не было. По информации пресс-службы МВД по Башкирии, убийца закопал тело убитой в огороде и посыпал махоркой для сокрытия запаха разложения. В дальнейшем на том месте мужчина выращивал чеснок. 

После извлечения останков провели мероприятия по опознанию жертвы. Известно, что обвиняемый был ранее неоднократно судим за кражу и угрозу убийством. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

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