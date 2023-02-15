Стало известно, какие улицы отремонтируют в Уфе в 2023 году

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, какие улицы будут отремонтированы и построены в столице в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Глава администрации опубликовал список в своих социальных сетях.

Фото №1 - Стало известно, какие улицы отремонтируют в Уфе в 2023 году

В Уфе запланирован ремонт дорог на следующих улицах:

– Города Галее (между проспектом Октября и Рихарда Зорге);

– Демьяна Бедного (между Глазовской и развязкой);

– Менделеева (между Обской и Караидельской);

– Льва Толстого;

– Новороссийская (между Центральной и дорогой «Дема-Затон);

– Рабкоров (между Высотной и Степана Кувыкина);

– Рижской.

Также во второй половине 2023 года завершится строительство Зининского путепровода и улицы Высотной.

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