Стало известно, какие улицы отремонтируют в Уфе в 2023 году

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, какие улицы будут отремонтированы и построены в столице в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Глава администрации опубликовал список в своих социальных сетях.
В Уфе запланирован ремонт дорог на следующих улицах:
– Города Галее (между проспектом Октября и Рихарда Зорге);
– Демьяна Бедного (между Глазовской и развязкой);
– Менделеева (между Обской и Караидельской);
– Льва Толстого;
– Новороссийская (между Центральной и дорогой «Дема-Затон);
– Рабкоров (между Высотной и Степана Кувыкина);
– Рижской.
Также во второй половине 2023 года завершится строительство Зининского путепровода и улицы Высотной.