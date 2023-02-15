Под Уфой погиб мужчина, пытавшийся потушить пожар в доме

Накануне под Уфой загорелся садовый домик. Об этом сообщает ИА "Башинформ" со ссылкой на собственный источник.
Пожар произошел на улице Южной в селе Юматово. Огонь охватил бревенчатый одноэтажный дом.
Во дворе дома спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. По предварительным данным, он начал тушить возгорание самостоятельно, залез повыше к крыше, однако не смог удержаться, упал и ударился головой. К сожалению, травма оказалась смертельной.
В настоящее время правоохранители устанавливают все детали случившегося.