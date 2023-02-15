Под Уфой погиб мужчина, пытавшийся потушить пожар в доме

Накануне под Уфой загорелся садовый домик. Об этом сообщает ИА "Башинформ" со ссылкой на собственный источник.

Во дворе дома спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. По предварительным данным, он начал тушить возгорание самостоятельно, залез повыше к крыше, однако не смог удержаться, упал и ударился головой. К сожалению, травма оказалась смертельной.