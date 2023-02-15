В 2022 году в Башкирии выплатили пособий при рождении ребенка на 662,2 млн рублей

В прошлом году в Башкирии выплатили пособий при рождении ребенка на 662,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Соцфонда.
Выплаты получили свыше 28 260 семей. На данное пособие может рассчитывать каждая семья РФ независимо от уровня дохода и количества детей.
Получить средства могут как работающие, так и неработающие родители. Согласно действующим правилам, также пособие полагается усыновителю, опекуну или приемному родителю ребенка.
С 1 февраля нынешнего года сумма единовременного пособия при рождении ребенка составляет 26 345 рублей.