В 2022 году в Башкирии выплатили пособий при рождении ребенка на 662,2 млн рублей

В прошлом году в Башкирии выплатили пособий при рождении ребенка на 662,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Соцфонда.

Выплаты получили свыше 28 260 семей. На данное пособие может рассчитывать каждая семья РФ независимо от уровня дохода и количества детей.

Получить средства могут как работающие, так и неработающие родители. Согласно действующим правилам, также пособие полагается усыновителю, опекуну или приемному родителю ребенка.