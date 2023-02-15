В Уфе по вине водителя без прав пострадал 5-летний ребенок

Накануне в Уфе водитель автомобиля Daewoo Nexia врезался в препятствие. ДТП произошло на улице Софьи Перовской, рассказали в пресс-службе ГИБДД столицы.

Фото №1 - В Уфе по вине водителя без прав пострадал 5-летний ребенок

За рулем иномарки находился 30-летний мужчина. В ходе проверки выяснилось, что у него нет водительского удостоверения, он осуществлял предпринимательскую деятельность без специального разрешения, а также отказался проходить медицинское освидетельствование.

В ходе оформления дорожно-транспортного происшествия было установлено, что мужчина осуществлял предпринимательскую деятельность без специального разрешения, без диагностической карты и не имея водительского удостоверения, а также не выполнил обязанности в связи с дорожно-транспортным происшествием. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За перечисленные правонарушения он был привлечен к административной ответственности.

пресс-служба ГИБДД по Уфе

В результате ДТП пострадал 5-летний ребенок. Малыш находился в салоне иномарки без специального детского удерживающего устройства. За данное правонарушение водителя так же привлекли к административной ответственности.

Фото: ГИБДД по Уфе.

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