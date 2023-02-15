В Уфе по вине водителя без прав пострадал 5-летний ребенок

В ходе оформления дорожно-транспортного происшествия было установлено, что мужчина осуществлял предпринимательскую деятельность без специального разрешения, без диагностической карты и не имея водительского удостоверения, а также не выполнил обязанности в связи с дорожно-транспортным происшествием. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За перечисленные правонарушения он был привлечен к административной ответственности.

пресс-служба ГИБДД по Уфе