В Уфе по вине водителя без прав пострадал 5-летний ребенок

Накануне в Уфе водитель автомобиля Daewoo Nexia врезался в препятствие. ДТП произошло на улице Софьи Перовской, рассказали в пресс-службе ГИБДД столицы.
За рулем иномарки находился 30-летний мужчина. В ходе проверки выяснилось, что у него нет водительского удостоверения, он осуществлял предпринимательскую деятельность без специального разрешения, а также отказался проходить медицинское освидетельствование.
В результате ДТП пострадал 5-летний ребенок. Малыш находился в салоне иномарки без специального детского удерживающего устройства. За данное правонарушение водителя так же привлекли к административной ответственности.
Фото: ГИБДД по Уфе.