В Месягутово открылся филиал Уфимского медицинского колледжа
В Месягутово открылся филиал Уфимского медицинского колледжа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии.
Новое образовательное учреждение будет работать на базе местной поликлиники. Для студентов созданы все условия для непрерывного процесса обучения. На ремонт здания и оснащения учебных кабинетов из бюджета Башкирии было выделено более 10 млн рублей, рассказали в ведомстве.
Новый филиал расположился в поликлинике и в здании Месягутовского межмуниципального центра. Для учебного процесса закупили парты, стулья, доски, стеллажи, а также ноутбуки, компьютеры, принтеры, интерактивную панель, телевизор и проекционный экран. В библиотеке есть вся необходимая литература и доступ к электронным ресурсам. Для проведения медицинских манипуляций приобрели манекены, симуляторы, тренажеры. На капитальный ремонт и оснащение кабинетов из бюджета республики было выделено более 10 млн рублей
пресс-служба Минздрава РБ
Участие в торжественной церемонии открытия филиала принял и министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
По поручению главы Башкортостана Радия Хабирова мы открыли четыре филиала медколледжей по всей республике. Для нас это большая поддержка, так как на сегодняшний день мы испытываем кадровую потребность. Сегодня обучение по специальности "Сестринское дело" в Месягутово проходят 25 человек, в дальнейшем набор будет увеличен
Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Башкирии
Напомним, филиалы медколледжей также открылись в Октябрьском, Учалах и Нефтекамске. Это позволит увеличить укомплектованность средним персоналом в учреждениях здравоохранения, что, несомненно, скажется на качестве и уровне медицинской помощи жителям республики и остановит отток абитуриентов в соседние регионы.