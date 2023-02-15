В Месягутово открылся филиал Уфимского медицинского колледжа

Новый филиал расположился в поликлинике и в здании Месягутовского межмуниципального центра. Для учебного процесса закупили парты, стулья, доски, стеллажи, а также ноутбуки, компьютеры, принтеры, интерактивную панель, телевизор и проекционный экран. В библиотеке есть вся необходимая литература и доступ к электронным ресурсам. Для проведения медицинских манипуляций приобрели манекены, симуляторы, тренажеры. На капитальный ремонт и оснащение кабинетов из бюджета республики было выделено более 10 млн рублей

пресс-служба Минздрава РБ